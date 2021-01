Polarstern kann auch zu Pandemiezeiten Expeditionen durchführen - Forschende sammeln wichtige Langzeitdaten für Klimavorhersagen.Bremerhaven - Das Alfred-Wegener-Institut nimmt die Herausforderung an, unter Pandemie-Bedingungen eine Forschungsexpedition im antarktischen Weddellmeer durchzuführen. So können die Teilnehmenden der Polarstern-Expedition auch in diesem Jahr die Langzeitdatenmessungen im Südpolarmeer fortsetzen, die die Grundlage für unser Verständnis der polaren Prozesse und die dringend benötigten...

Den vollständigen Artikel lesen ...