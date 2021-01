DJ Ifo-Institut: Gegenmaßnahmen bremsen Corona-Pleitewelle

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Corona-Pandemie ist derzeit in Deutschland noch keine Pleitewelle in Sicht, erklärte das Ifo-Institut am Freitag. Grund dafür sei die Aussetzung der Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz sowie die Liquiditätshilfen des Bundes und der Länder, so das Ergebnis einer neuesten Schätzungen des Ifo-Instituts, die auf historischen Zusammenhängen zwischen Konjunktur, Unternehmensgewinnen und Insolvenzgeschehen beruhen. Zwar würden die Folgen der Krise nur verschoben, aber dennoch ließe sich so die Pleitewelle abflachen.

"Als Folge des Einbruchs bei den Unternehmensgewinnen im vergangenen Jahr hätten eigentlich Forderungen in Höhe von fast 120 Milliarden Euro ausfallen müssen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Durch die Liquiditätshilfen konnte die zu erwartende Ausfallsumme auf etwa 60 Milliarden Euro halbiert werden."

Die verbleibenden 60 Milliarden Euro seien vor allem deshalb noch nicht ausgefallen, weil die Bundesregierung die Pflicht zur Anmeldung der Insolvenz ausgesetzt habe. Bis Ende Oktober meldeten Gläubiger laut Ifo bei den Gerichten Forderungen im Umfang von 44,5 Milliarden Euro an. Das schließt auch die 12,5 Milliarden Euro ein, die beim Wirecard-Skandal angemeldet wurden. Diese hätten aber mit Corona und abstürzenden Gewinnen nichts zu tun.

Bevorstehende Insolvenzwelle abgeflacht

Angesichts der von der Bundesregierung geplanten Verlängerung der Aussetzung der Antragspflicht für die Firmen vom 31. Januar auf den 30. April, mahnte Ifo, dass die Liquiditätsprobleme der Firmen nicht vom Tisch seien.

"Durch das bloße Aussetzen der Antragspflicht werden jedoch nicht die wahren Ursachen der Insolvenz bekämpft, sondern die Folgen der Krise nur zeitlich verschoben", sagte Wollmershäuser.

Dennoch dürften die Sofort- und Überbrückungshilfen des Bundes und der Länder "einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Produktionspotenzials" geleistet haben. "Die bevorstehende Insolvenzwelle dürfte damit spürbar abgeflacht und die konjunkturelle Erholung nach Ende des Shutdowns beschleunigt werden", lobte der Ifo-Ökonom.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 03:38 ET (08:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.