Linz (www.anleihencheck.de) - Drei Pandemiewellen und einem negativen Realzins zum Trotz, zeigt sich die Tschechische Krone (CZK) sehr robust, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Woran liege das? Die kleine offene Volkswirtschaft wird sehr stark von der Erholung in deren Exportmärkten profitieren - darüber scheinen sich die Marktteilnehmer einig zu sein, so Oberbank. Zudem hätten die jüngsten Aussagen der tschechischen Notenbanker die Hoffnung der Devisenmärkte genährt, dass sie als erste Währungshüter in der Region an der Zinsschraube drehen könnten, sofern die Inflationsentwicklung es erfordere. ...

