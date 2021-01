Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weitere Emittenten nutzten gestern die günstigen Marktbedingungen, so die Analysten der Helaba.Die gemeinsame Länderanleihe mit Laufzeit bis Februar 2031 sei bei MS-2 zugeteilt worden. Zudem sei die Entwicklungsbank Lateinamerikas (Corporacion Andina de Fomento - CAF) mit einer Euroanleihe aktiv geworden. Der Sekundärmarkt sei nach wie vor von niedrigen Renditen gekennzeichnet. So rentiere der IBOXX Sub-Sovereigns momentan auf einem Niveau von 0,01% und der IBOXX Covered bei -0,27%. Die Covered Bonds würden dabei ihre stabilen Spreads behaupten, welche sogar etwas niedriger quotieren würden als noch in der Vorwoche. ...

