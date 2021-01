BMW zieht den Produktionsstart des rein elektrischen i4 vom Jahresende auf August oder September vor. Damit könnten die ersten Autos bis zum Jahresende in Deutschland ausgeliefert werden. In China hat BMW derweil den Preis für sein Elektro-SUV iX3 deutlich gesenkt. Der i4 wird bekanntlich in München gebaut. Die Vorbereitungen für die Produktion des rein elektrischen Gran Coupé sind im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...