NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 35,00 auf 36,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die kurzfristigen Geschäftstrends für den Halbleiterkonzern seien stark und dürften den Aktienkurs antreiben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der negative Einfluss von Wechselkurseffekten dürfte 2021 allerdings zu höheren Kosten als im Vorjahr führen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0000226223