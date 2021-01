Alibaba (WKN: A117ME) und Ant Financial sind bereits seit Wochen ein Dauerthema. Seit dem abgesagten Börsengang und den damit verbundenen Ermittlungen ist die Alibaba-Aktie nicht mehr so recht auf die Sprünge gekommen. Um in der Metapher zu bleiben: Ant Financial durfte nicht einmal springen. Wie auch immer: Jetzt werden die Auswirkungen der Ermittlungen und die Folgen jedenfalls ersichtlich. Ant Financial wird demnach offenbar zu einer Finanz-Holding, das melden zumindest erste Wirtschaftsblätter. ...

