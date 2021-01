Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 01.02.2021 bis 05.02.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 01.02.2021(Nr. 045) Einzelhandel (Umsatz), Dezember 2020(Nr. 046) Absatz von Bier, Jahr 2020Dienstag, 02.02.2021(Nr. N 009) Wiederholerinnen und Wiederholer an allgemeinbildenden Schulen, Schuljahr 2019/20(Nr. 047) Angebote der Jugendarbeit, Jahr 2019(Nr. 048) Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Jahr 2020(Nr. 05) Zahl der Woche: Einnahmen aus der Hundesteuer, 1.-3. Quartal 2020Mittwoch, 03.02.2021(Nr. 049) Aktualisiertes Kartenangebot: Online-Atlas zur Flächennutzung, Jahr 2019(Nr. N 010) Zum Weltkrebstag (04.02.2021): Krebs als Todesursache in Deutschland, Jahr 2019Donnerstag, 04.02.2021(Nr. 050) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, bis einschließlich 4. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)Freitag, 05.02.2021(Nr. 051) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember 2020(Nr. 052) Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824930)Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4824930