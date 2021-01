Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Träge und fast schon trist war der Handel in der abgelaufenen Woche bei den Edelmetallen. Bis am Donnerstag die Reddit-Gemeinde Silber entdeckte. Die jungen Trader stürzten sich am Donnerstag auf den Silbermarkt und sorgten für einen ordentlichen Kurssprung bei Silber und insbesondere bei den Silberaktien. Die jungen Trader stürzten sich am Donnerstag auf den Silbermarkt und sorgten für einen ordentlichen Kurssprung bei Silber und insbesondere bei den Silberaktien. Besonders im Fokus: First Majestic Silver. Die Aktie des Silberproduzenten war zuletzt mit 24 Prozent vom Freefloat geshortet. Das lockt die Trader an, die schon bei Gamestop einen Short-Squeeze ausgelöst hatten. "Es war ein wilder Handel bei First Majestic", sagt Markus Bußler. Zunächst schoss das Papier im europäischen Handel bereits um 50 Prozent nach oben. In den USA wurde dann der Handel sogar für rund 30 Minuten unterbrochen. Im Anschluss schmolzen die Gewinne dahin. Doch zum Handelsende kam noch einmal Kaufdruck auf und das Papier schloss über 20 Prozent im Plus. Nachbörslich konnte die Aktie dann noch einmal über zehn Prozent zulegen. Aber First Majestic Silver war nicht die einzige Silberaktie, die gestern profitierte. Auch andere Papiere wie etwa Fortuna Silver, Pan American Silver oder auch Endeavour Silver konnten in dem Hype steigen. Die Frage ist natürlich: Wie lange ist der Atem der Reddit-Gemeinde? Der Silbermarkt ist um einiges größer als eine Aktie wie beispielsweise Gamestop. Und der Terminmarkt bei Silber ist ein weiteres Hindernis. "Das Problem dabei ist, dass der Handel an der Comex und am London Bullion Markt transparent ist wie eine Schrankwand in Eiche rustikal." Das wird ein spannender Kampf werden. Zwar sprang gestern dann der komplette Edelmetallsektor an. Doch die großen Goldproduzenten konnten von dieser Bewegung kaum profitieren. Barrick Gold legte rund 1,5 Prozent zu. Etwas stärker ging es bei einigen arg gebeutelten mittelgroßen Produzenten nach oben. Endeavour Mining etwa konnte sechs Prozent zulegen. "Endeavour Mining ist eine der günstigsten Goldaktien auf dem Markt", sagt Markus Bußler. Sicherlich gab es zuletzt Verkäufe seitens von Fonds, die sowohl Endeavour als auch Teranga im Portfolio hatten. Die Übernahme soll in den kommenden zwei Wochen vollzogen werden. "Spätestens dann sollte der Spuk enden." Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube