Neckarsulm (ots) - Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat verschiedene Produkte getestet und gleich zwei Kaufland-Eigenmarkenprodukte mit "sehr gut" bewertet. Die bevola Baby Wundschutzcreme und das bevola Waschgel für Babys zählen damit zu den Testsiegern in der jeweiligen Kategorie. "Die Qualität unserer Produkte steht für uns an erster Stelle. Insbesondere bei der Pflege empfindlicher Kinderhaut erwarten unsere Kunden eine verantwortungsvolle Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. Das Testergebnis bestätigt das und motiviert uns, uns auf dieser Basis stetig weiterzuentwickeln ", sagt Pia Baschke, Geschäftsführung Qualitätsmanagement.bevola Baby WundschutzcremeIm Test mit 25 Wundschutzcremes für Babys hat bevola sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Verpackung überzeugt. Die Wundschutzcreme ist frei von Mikroplastik, tierischen Inhaltsstoffen sowie Rohstoffen auf Mineralölbasis. Das Eigenmarkenprodukt ist parfümfrei und trägt mit Zinkoxid, Kamillen-Extrakt und Panthenol zur beruhigenden Pflege des Windelbereichs bei: Zinkoxid hilft Feuchtigkeit aus dem Windelbereich abzuweisen, Kamillen-Extrakt beruhigt die Haut, während Panthenol deren Pflege unterstützt. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests auf empfindlicher Haut getestet und bestätigt.bevola Baby WaschgelIm Bereich der Waschgele - und Lotionen für Babys wurden insgesamt 20 Produkte getestet. Auch hier erhielt bevola das Testurteil "sehr gut" und war mit 2,29 Euro pro 500 ml Flasche zudem eines der günstigsten Produkte im Test. Das bevola Baby Waschgel mit milden Waschsubstanzen reinigt die Haut besonders schonend mit hautfreundlichen und seifenfreien Inhaltsstoffen. Das Waschgel eignet sich zudem gut für Erwachsene mit empfindlicher Haut. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests auf empfindliche Haut getestet und bestätigt. Der pH-Wert des Waschgels ist hautfreundlich.