Die Varta-Aktie zeigt sich weiter extrem volatil. Gestern markierten die Papiere am Nachmittag nach Eröffnung der US-Börsen ein neues Allzeithoch bei 181,30 Euro, nachdem der Kurs bei nur bei 145 Euro in den Handel gestartet war. Heute eröffnete der Wert bei 171,00 Euro, rutschte dann aber wieder auf 162,50 Euro ab. Kommt vor dem Wochenende noch einmal Schwung in den Kurs?Als Grund für die volatile Kursentwicklung werden in Finanzkreisen weiterhin mögliche Eindeckungen von Short-Sellern genannt. ...

