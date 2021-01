Im Plus liegt aktuell die Aktie von Traton . Der jüngste Kurs betrug 23,02 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Traton gegenwärtig im Plus. Die Aktie legte um 2 Cent zu. Derzeit kostet das Papier 23,02 Euro. Die Traton-Aktie steht aufgrund dieser Entwicklung immer noch besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am SDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...