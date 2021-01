ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential von 1750 auf 1695 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstumspotenzial auf den asiatischen Märkten dürfte anderweitige Herausforderungen mehr als ausgleichen, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negativ wirke sich auf kurze Sicht die Absage des britischen Lebensversicherers an einen Börsengang des US-Geschäfts aus./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 01:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541

