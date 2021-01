Von dem Ausbruch der Corona-Krise war der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014; WKN: 853292) zunächst schwer betroffen. Entsprechend ging der organische Umsatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % zurück. Allerdings schaffte es der Konzern seitdem entsprechend schnell aufzuholen, so dass sich der bereinigte Erlösrückgang im dritten Quartal auf 7 % und im vierten Quartal auf nur noch 3 % gegenüber der Vorjahresperiode belief. Damit wird zunehmend deutlich, dass teure Markenartikel auch in massiven Krisenzeiten in wohlhabenden Käuferschichten einen guten Absatz finden können.Entscheidend zur vergleichsweise positiven Entwicklung hat vor allem der Online-Vertriebskanal beigetragen, der mit einem schnellen Wachstum den Rückgang in den stationären Ladengeschäften, welche teilweise bedingt durch regionale Lockdowns in einigen Ländern geschlossen bleiben mussten, im vierten Quartal schon fast vollständig ausgleichen könnte. Auch künftig werden die Franzosen verstärkt den Absatz über das Internet forcieren, da somit Effizienzgewinne gegenüber klassischen Handelsstrukturen möglich sind und zudem auch neue potenzielle Kunden angesprochen werden können.

