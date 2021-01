DJ Merkel und Macron planen Gespräch zur Verteidigungspolitik

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen am kommenden Freitag (5. Februar) zu einer virtuellen Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates zusammenkommen. Auch die Vertreter der Außen- und Verteidigungsresssorts beider Länder nehmen teil, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Zuletzt hatten sich Merkel und Macron im Oktober 2019 in Toulouse in diesem Format getroffen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 06:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.