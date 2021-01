Mainz (ots) - Seit Dienstag, 26. Januar 2021, entsteht im Raum Köln ein neuer ZDF-Krimi-Zweiteiler mit dem Arbeitstitel "Der Zauberwürfel - Mord in der Familie". In den Hauptrollen spielen Matthias Koeberlin, Heiner Lauterbach, Lucas Gregorowicz, Petra Schmidt-Schaller, Katharina Lorenz, Sabine Winterfeldt und Wolf Danny Homann. Regie führt Michael Schneider nach einem Drehbuch von Linda Ung.Am Neujahrstag wird Thomas Becker (Matthias Koeberlin), Sohn eines mächtigen Bauunternehmers (Heiner Lauterbach), erschossen. Kommissarin Barbara Falck (Sabine Winterfeldt) und Kollege Christian Krämer (Wolf Danny Homann) vermuten einen Zusammenhang mit dem Einsturz des "Wohnwürfels", bei dem eine junge Reinigungskraft ums Leben kam. War der Mord an Thomas eine Rache an der Firma Becker & Söhne?Doch auch an der so perfekt scheinenden Fassade der Familie Becker entdecken die Ermittler tiefe Risse: Das Mordopfer suchte Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern und verliebte sich dort in die geheimnisvolle Karoline (Petra Schmidt-Schaller). Sein Halbbruder Eric (Lucas Gregorowicz), der die Federführung des eingestürzten Millionen-Bauprojekts hatte, war stets eifersüchtig auf Thomas und buhlte um die Gunst des Vaters. Und der Patriarch selbst scheut sich nicht, einen seiner Söhne zu opfern, um sein angeschlagenes Unternehmen vor dem Ruin zu retten.Der Zweiteiler wird von der Rowboat Köln (Produzent: Sam Davis) im Auftrag des ZDF hergestellt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 25. März 2021; ein Sendetermin steht noch nicht fest. Wolfgang Feindt ist für den Krimi beim ZDF redaktionell verantwortlich.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derzauberwuerfelWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4825238