Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:04 liegt der ATX TR mit -0.58 Prozent im Minus bei 5685 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +4.83% auf 106.3 Euro, dahinter Rosenbauer mit +4.05% auf 39.85 Euro und AT&S mit +2.79% auf 26.725 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13533 (-0.98%, Ultimo 2020: 13719). - Anders als der DAX wird der ATX TR den Jänner wohl im Plus abschliessen- Aktienturnier by IRW-Press: Finale VIG vs. Post vor dem entscheidenden Nachmittag völlig offen- PIR-News: S&T, Fabasoft, Agrana, Marinomed, Erste Group, Rosenbauer- Kurze: ams, voestalpine- Starke Börsendebüts von Dr. Martens und Qualtrics- Unser Robot sagt: Wienerberger, Andritz, Strabag und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte ...

