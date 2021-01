Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach dem wochenlangen guten Börsenwetter scheinen nun ein paar Gewitterwolken am Markt aufzuziehen. Oder wie muss man die DAX-Schwäche in dieser Woche deuten? Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Hintergründe des Schwächeanfalls. Was in der kommenden Woche die Trends setzen könnte und worauf Anleger sich einstellen sollten, mehr dazu im vollständigen Interview.