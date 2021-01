Vor einem Jahr gab es in Deutschland den ersten bestätigen Corona-Fall bei einer aus China eingereisten Mitarbeiterin eines bayerischen Autozulieferers. Jeder dürfte sich an die damaligen Schlagzeilen erinnern. Was dann folgte, ist ebenfalls bekannt, und das Sars-CoV-2-Virus beherrscht bis heute unseren Alltag. Immerhin gibt es dank der in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe inzwischen durchaus Licht am Ende des Tunnels. Das haben auch die Börsen erkannt und in den zurückliegenden Monaten schon viel Konjunkturoptimismus eingepreist - womöglich zu viel? Süße Pillen Dabei wird schnell vergessen, dass die Börse - Achtung Phrase! - keine Einbahnstraße ist. Korrekturen und Rückschläge sind selbst in normalen ...

