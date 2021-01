Bei der Biotech-Schmiede Paion dreht sich nach wie vor alles um das Narkose-Mittel Remimazolam (Byfavo). Nachdem die Markteinführung in den USA durch Acacia Pharma erfolgt ist, befindet sich das Unternehmen auch auf einem guten Weg, die EU-Zulassung erhalten. Paion ist dabei nun einen Schritt weiter.Denn die Aachener haben dem Vernehmen nach eine positive CHMP-Stellungnahme (Committee for Medicinal Products for Human Use) auf Grundlage der Daten aus einem umfassenden klinischen Programm in der Kurzsedierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...