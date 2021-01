BYD verbucht seinen ersten Elektrobus-Auftrag aus Rumänien. Die Stadt Buzau bestellt neun elektrische 12-Meter-Busse, die von Transbus Buzau betrieben werden. Der Großteil der Fahrzeuge wird in der Produktionsstätte von BYD in Komárom im benachbarten Ungarn hergestellt. In Rumänien ordern aktuell viele Städte Elektrobusse. Größter Profiteur ist der polnische Hersteller Solaris, der zuletzt reihenweise ...

