Zwischen der Europäischen Union und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292; WKN: 886455) haben sich die Fronten im Impfstoffstreit massiv verhärtet. Während AstraZeneca-CEO Pascal Soriot zuletzt den Standpunkt vertrat, keine konkrete vertragliche Liefergarantie seiner Firma mit der Europäischen Union vereinbart zu haben, sondern sich lediglich auf einen "Best Effort" beruft, vertritt die EU-Kommission laut Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides die Meinung, dass der Standpunkt des Firmenlenkers "nicht zutreffend und inakzeptabel" sei. An der Londoner Börse reagierte die AstraZeneca-Aktie bislang kaum auf den Streit. Allerdings drohen dem Konzern finanzielle Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe bzw. regulatorische Eingriffe, sofern sich AstraZeneca nicht vertragskonform verhält, was letztendlich doch den Anteilschein massiv unter Druck bringen könnte.

