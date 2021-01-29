DJ OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) (CRWU) OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 29-Jan-2021 / 14:40 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 28/01/2021 NAV PER SHARE: USD: 83.2290 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 11300 CODE: CRWU =------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0876440222 Category Code: NAV TIDM: CRWU Sequence No.: 92617 EQS News ID: 1164502 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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January 29, 2021 08:40 ET (13:40 GMT)
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