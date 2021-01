E-Mobility-Welle rollt. Im Jahr 2020 wählten bereits Canoo, Fisker und Lordstown Motors den Weg über eine Fusion mit einer Special Purchase Acquisition Company (SPAC) an die Börse. Der nächste Kandidat ist Faraday Future. Was steckt hinter dem Elektroauto-Start-up?Der Elektroauto-Entwickler Faraday Future wird wohl das nächste Unternehmen der Branche, das eine Abkürzung an die Börse nimmt. Faraday Future strebt eine Fusion mit der Special Purchase Acquisition Company (SPAC) Property Solutions Acquisition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...