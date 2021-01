Als Basis für das neue Fernbereichs-Lidar HRL131, das in bis zu 1000 m Entfernung noch Punktwolken (mindestens drei Punkte) erkennen kann, nutzt Continental eine Technologie des kalifornischen Unternehmens AEye, an dem der deutsche Konzern eine Minderheitsbeteiligung hält. Herzstück des HRL131 ist ein 1550-nm-Laser in Kombination mit einem MEMS-Scanner, dessen Miniaturspiegel sich mit bis zu 12 kHz bewegen. "Weil sich unsere Lidar-Technologie per Software konfigurieren lässt, können wir Toleranzen und Montageorte leicht austauschen, so dass sich das HRL131 für praktisch jedes Fahrzeugmodell und ...

