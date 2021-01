DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 31. Januar, und Montag, 1. Februar

=== S O N N T A G, 31. Januar 2021 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar M O N T A G, 1. Februar 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 08:00 DE/Isra Vision AG, Jahresergebnis, Darmstadt 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 58,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 55,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 57,5 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,3% 11:00 DE/ENBW-CEO Mastiaux und Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann, PK zu Ausbau der Ladeinfrastruktur *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Impfgipfel (per Videokonferenz) mit den Länder-Minister- präsidenten, Herstellern und Verbänden 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Januar zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Dezember und Januar zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 59,1 zuvor: 57,1 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 59,9 Punkte zuvor: 60,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede und Diskussion beim virtuellen Jahresauftakt des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 09:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.