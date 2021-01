Mainz (ots) -Die Leipziger Buchmesse, die in diesem Jahr vom 27. bis zum 30. Mai stattfinden sollte, wurde erneut wegen der Coronapandemie abgesagt. Dennoch wird das Blaue Sofa, das gemeinsame Autorensofa von ZDF, 3sat, Bertelsmann und Deutschlandfunk Kultur, an seinem Auftritt in Leipzig festhalten.Das Blaue Sofa wird im Mai 2021 jedoch nicht in der Messehalle Leipzig seinen Ort finden, sondern in die Stadt Leipzig ziehen, und vom 27. bis zum 30. Mai 2021 Autorinnen und Autoren aktueller Sachbuch- und Literatur-Neuerscheinungen zum Gespräch bitten. Die Veranstaltungen des Blauen Sofas werden live gestreamt und sind in den Mediatheken von ZDF und 3sat abrufbar. Zusammenfassungen der Gespräche werden im ZDF und in 3sat, dem Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, gezeigt.Die ZDF-Kultursendung "aspekte" wird am 28. Mai 2021 mit einer Literatur-Schwerpunktsendung aus Leipzig berichten. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" wird sich in bewährter Weise mit Neuerscheinungen und aktuellen Entwicklungen am Buchmarkt befassen und einen Blick auf das geplante Gastland Portugal werfen.Das Blaue Sofa ist das bekannteste Möbel der deutschen Literaturszene. Die Veranstaltungsreihe existiert seit dem Jahr 2000, bisher wurden mehr als 2950 Literaturgespräche mit knapp 1800 Autorinnen und Autoren geführt.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasblauesofaDas Blaue Sofa in der ZDFmediathek: https://dasblauesofa.zdf.deZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de"Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek: https://dasliterarischequartett.zdf.de"aspekte" in der ZDFmediathek: https://aspekte.zdf.de"Dein Buch" bei ZDFkultur: http://deinbuch.zdf.de"Buchzeit" im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/9fb/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4825681