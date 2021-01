Nachhaltigkeitskriterien sind derzeit unter Investoren in aller Munde. Zwar wird schon seit Jahren über die Bedingungen für eine nachhaltige Produktion diskutiert. Seit aber diese Erwartungen auch politische Ziele der EU und mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Biden auch in den USA deutlich wirkmächtiger geworden sind, dürften die Vorteile jener Unternehmen auch konkreter werden, welche diesen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.Dies gelingt auch in unserem Themendepot Edelmetalle zunehmend. Denn wie gestern publik wurde, behielten nach 2020 die beiden im Themendepot Edelmetalle befindlichen Unternehmen Anglo American Platinum (ZAE000013181) und Sibanye-Stillwater (ZAE000259701) ihre Index-Positionen im Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), der als transparentes und unabhängiges Instrument für Investoren gilt, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (= ESG) bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen, auch seit Jahresanfang 2021 weiterhin unverändert bei.

