Barcelona (ots/PRNewswire) - -- Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, digitale Lösungen zu entwickeln, um das Leben von Patienten mit Psoriasis auf der Grundlage von kognitiver Verhaltenstherapie, positiver Psychologie und Achtsamkeit zu verbessern-- Die Plattform CLARO powered by Happify wird 2021 europaweit ausgerolltAlmirall, S.A. (https://www.almirall.com/) (BME: ALM), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Barcelona, und Happify Health, ein führendes Unternehmen für digitale Therapielösungen zur Verbesserung der geistigen und körperlichen Gesundheit mit Sitz in New York, werden eine Version ihrer digitalen Plattform speziell für Menschen mit Psoriasis in Spanien, Großbritannien, Italien und Frankreich entwickeln, die noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. Es wird geschätzt, dass 20-30 % der Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis unter psychischen Problemen wie Angstzuständen und Depressionen leiden[1]. Happify Health bietet über evidenzbasierte und klinisch validierte Plattformen Lösungen für die psychische Gesundheit von Patienten mit chronischen Krankheiten.Die Almirall-Partnerschaft mit Happify Health wird sich auf eine Lösung namens CLARO konzentrieren, die auf die psychischen Probleme von Psoriasis-Patienten abzielt. Das Ziel des CLARO-Programms ist es, eine Lösung/Dienstleistung zu schaffen, die Psoriasis-Patienten hilft, ihr Wohlbefinden beim Leben mit einer chronischen Krankheit zu verbessern, indem sie eine sinnvolle, dynamische und unterhaltsame Benutzererfahrung bietet. CLARO wird über das Almirall-Patientenunterstützungsprogramm geliefert.Diese neue Partnerschaft zeigt das Engagement von Almirall, Patienten, die an Psoriasis leiden, digitale Lösungen anzubieten. "Wir freuen uns sehr, Happify Health bei ihrer Mission zu unterstützen, das Leben von Patienten mit chronischen Erkrankungen zu verbessern. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, Patienten mit Psoriasis eine Lösung anzubieten, die auf einer klinisch validierten Plattform der positiven Psychologie basiert. Wir haben uns für Happify als Partner entschieden, da sie in veröffentlichten Studien bereits einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit von Patienten mit chronischen Erkrankungen, einschließlich Psoriasis, nachgewiesen haben", sagt Francesca Domenech Wuttke, Chief Digital Officer bei Almirall."Da psychische Ereignisse als Stressoren wirken, die Psoriasis-Schübe auslösen können, freut sich Happify, mit einem europäischen Marktführer wie Almirall in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, um die psychischen und physischen Gesundheitssymptome dieser Patienten anzugehen", so Chris Wasden, Head of Digital Therapeutics bei Happify Health. "Unsere digitale Therapielösung ist eine Ergänzung zu Almiralls Engagement für Psoriasis-Patienten, um Menschen mit Schuppenflechte durch sinnvolle Verhaltensänderungen zu einem erfüllten Leben zu verhelfen. Gemeinsam können wir Psoriasis-Patienten helfen, ein Patient nach dem anderen, und das in großem Umfang."