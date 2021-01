DJ PTA-News: CAG International AG: CAG International AG schließt Term Sheet für die Übernahme von Innovative Management Solutions, Inc. ab.

Baar (pta035/29.01.2021/16:30) - CAG International AG schließt Term Sheet für die Übernahme von Innovative Management Solutions, Inc. ab.

Baar, Schweiz; Dallas, TX -- 29. Januar 2021 -- Die CAG International AG ("CAG"), ein Unternehmen mit Aktien, die zum Handel im Segment Direct Market der Wiener Börse (MTF) unter ISIN: CH0505534542 (Ticker-Symbol: CAG:AV), hat heute ein Term Sheet für den Erwerb von 100% der ausstehenden Stammaktien von Innovative Management Solutions, Inc. ("IMS"), einem in Dallas, Texas, ansässigen regionalen Marktführer im Bereich Projektmanagement-Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, unterzeichnet.

Das Term Sheet sieht einen Kaufpreis in Höhe des Zehnfachen des EBITDA von IMS für das Jahr 2019 vor, was einem Gesamtbetrag von ca. 7.650.000 USD entspricht. Die Barzahlung beträgt 500.000 USD, der Rest wird in Form von Stammaktien der CAG zu einem Preis pro Aktie gezahlt, der durch eine 15-tägige Rückblicksformel bestimmt wird.

Das Term Sheet sieht außerdem übliche Lock-up- und Leakage-Beschränkungen in Bezug auf spätere Verkäufe der CAG-Aktien, einen 4-Jahres-Arbeitsvertrag für IMS-Gründer und CEO Jeff Collins sowie eine Betriebsvereinbarung zwischen CAG und IMS vor. Das Term Sheet sieht auch vor, dass IMS als operative Einheit unter dem bestehenden Namen und Branding des Unternehmens weitergeführt wird.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen zwischen den Parteien und der Zustimmung der zuständigen Gremien und Aktionäre beider Unternehmen.

IMS wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und bietet eine umfassende Suite von Projektportfolio-Management-Lösungen an, die sowohl Technologie und damit verbundene Dienstleistungen als auch Dienstleistungen zur Projektsteuerung umfasst. Darüber hinaus bietet IMS einen abonnementbasierten Service für eine kürzlich entwickelte proprietäre Software namens "ProjectinfoCenter" an.

Die Technologiedienstleistungen von IMS umfassen Beratung, Schulung, Support, Cloud-Hosting, Integration und Analysen. Die Dienstleistungen zur Projektsteuerung umfassen Termin-, Kosten- und Risikomanagement, Dokumenten- und Kommunikationsmanagement sowie die Analyse und Begrenzung von Projektschäden.

Hans Amell, Gründer und Vorsitzender von CAG, kommentierte: "Während IMS für sich genommen eine herausragende Stellung in seinem Bereich einnimmt, sind wir ebenso begeistert von der Möglichkeit, die sie uns bieten, auf ihren breiten Kundenstamm für lukrative und groß angelegte Carve-Outsourcing-Geschäfte zuzugreifen."

Zum gleichen Thema bemerkte IMS-Gründer und CEO Jeff Collins: "Unser Unternehmen war und ist profitabel und unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu großen Firmenkunden, von denen einige zu den Fortune 500-Unternehmen gehören. Wir glauben, dass wir, indem wir Teil des CAG-Universums werden, ideal positioniert sind, um Projektmanagement-Lösungen als Carve-Outsourcing-Angebot einzuführen, zusätzlich zur Zusammenarbeit mit CAG in ihrem Kernkompetenzbereich der Unternehmensschulung und Agilität."

Über Innovative Management Solutions, Inc.

Seit über 25 Jahren hat sich IMS zu einer vertrauenswürdigen Ressource für Projekt- und Portfoliomanagement-Dienstleistungen in einer Reihe von Kernbranchen wie Öl & Gas, Versorgungsunternehmen, Chemie, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, industrielle Fertigung, Bau & Engineering, Automotive, Finanzdienstleistungen, Reisen & Transport, Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor entwickelt. IMS versteht es, mit seinen Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, was eine wesentliche Komponente für das Erreichen von Unternehmenszielen ist, sowohl als einzelner Mitarbeiter als auch als Unternehmen.

Das Engagement des Unternehmens für diese Prinzipien hat zu einer außergewöhnlichen Liste zufriedener Kunden geführt, darunter einige der größten und erfolgreichsten Eigentümer/Betreiber, Zulieferer, Bauunternehmen und Dienstleister der Welt.

Das IMS-Team aus Prozess-, Funktions- und Technikexperten arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Projektmanagement-Systeme zu entwerfen, zu entwickeln, zu implementieren, zu unterstützen und weiterzuentwickeln und ihre Mitarbeiter für eine verbesserte Projektabwicklung zu befähigen und zu verstärken.

Über CAG International AG

Die CAG International AG entwickelt, vermarktet und betreibt weltweit ausgelagerte Corporate-Training-Lösungen und Corporate-Agility-Training. Das Unternehmen besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CAG Sweden AB die MCLP Sweden AB.

CAG bietet eine elegante und nahtlose Lösung, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden in Form einer Full-Service-Trainingsorganisation zugeschnitten ist und alle individuellen Trainingsbedürfnisse abdeckt. Mit unserer speziellen Carve-Out-Methode, "CORE", übernimmt CAG das Trainingspersonal und die Systeme des Kunden. Es absorbiert sie in die eigene Infrastruktur von CAG. Dies geschieht im Gegenzug für einen mehrjährigen Trainingsvertrag (SLA) zwischen CAG und dem Kunden. Kontakt:

CAG International AG Zugerstraße 72 6340 Baar Schweiz

info@caginternationalag.com

https://www.caginternationalag.com/

Innovative Management-Lösungen, Inc. 825 Watters Creek Blvd. Suite 235 Allen, TX 75013 Vereinigte Staaten

https://ims-web.com/contact/

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Leistungen und wirtschaftlicher Bedingungen widerspiegeln und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "erwarten", "können", "sehen", "werden", "sollten", "planen", "beabsichtigen", "voraussetzen", "anstreben", "sehen", "potenziell", "schätzen", "vorläufig" oder "antizipieren" oder deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen oder an der Diskussion von Strategien oder Zielen oder anderen zukünftigen Ereignissen, Umständen oder Auswirkungen erkennbar. Darüber hinaus beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung unter anderem auf die Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie, die den Zugang zu den Einrichtungen des Unternehmens, zu Kunden, zum Management, zu Support-Mitarbeitern und professionellen Beratern sowie zur Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten einschränken kann. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens können von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Kommerzialisierung, die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, die wirtschaftlichen Bedingungen in den USA und weltweit sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Management-, Technik- und Vertriebspersonal zu rekrutieren und zu halten. Weitere Informationen zu den Faktoren, die die Ergebnisse des Unternehmens und die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen können, werden in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

