Zum Franken überwindet der Euro wieder die 1,08er Marke und notiert aktuell bei 1,0806 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,2150 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei rund 1,21 Dollar notiert. Zum Franken überwindet der Euro wieder die 1,08er Marke und notiert aktuell bei 1,0806 Franken. Der US-Dollar hat sich dagegen bei einem Kurs von 0,8886 Franken nur wenig bewegt und bleibt dabei unter der 0,89er Schwelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...