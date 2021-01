Die wichtigsten Indizes an der Wall Street stehen am Freitag unter Druck - Der enttäuschende Impfstoff-Bericht von Johnson & Johnson belastet die Stimmung - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln im negativen Bereich - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten in den letzten Tag der Woche mit deutlichen Verlusten angesichts des anhaltenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...