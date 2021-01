29.01. 14:12: Trotz vorherigem Aktienabsturz: SAP-Chef Klein will an Kurs auf Cloud-Strategie festhaltenSAP will die Krise für eine Cloud-Offensive nutzen. Anlegern misfallen die Investitionen. Der Vorstand gibt sich unbeeindruckt.>> Artikel lesen 29.01. 13:54: Daimler & Volkswagen präsentieren überraschend starke Geschäftszahlen für 2020 - ein Grund ist ChinaExperten sagen, dass das Reich der Mitte in den kommenden Jahren noch deutlich wichtiger wird für die Fahrzeugindustrie.>> Artikel lesen 29.01. 13:12: Nach Diskussion um Cybersicherheit von Bidens Bike: Wie sicher sind smarte Heimtraining-Geräte wie Peloton, Vaha und Co.?Business Insider hat einen Cybersecurity-Experten gefragt, wie sicher die digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...