Das BIP für Deutschland ist veröffentlicht und hat positiv überrascht, der DAX notierte dennoch leichter: Ihr Marktbericht von der LS-X vor dem Wochenende skizziert noch einmal den Handelstag. DAX kann Gewinne nicht halten Über den Verlauf am Donnerstag freuten sich Anleger zunächst, doch bereits am Abend gaben die Kurse an der Wall Street wieder nach und hatten hier am Morgen weitere Kursverluste für den Freitag angedeutet. Wir werteten dies im ...

