Die Quartalszahlen des größten sozialen Netzwerks Facebook hat überzeugt. Im letzten Quartal stiegen zudem Umsatz und Gewinn kräftig. Denn in der Corona-Krise halten sich Menschen verstärkt auf sozialen Plattformen auf. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund ein Drittel auf 28,1 Milliarden Dollar an. Der Gewinn konnte ...

