Bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gibt es Änderungen in der Chef-Etage. Der Skandal um die Wirecard AG habe offenbart, dass die deutsche Finanzaufsicht eine Re-Organisation braucht, um ihre Aufsichtsfunktion effektiver erfüllen zu können, erklärt das Bundesministerium der Finanzen. So werden der BaFin-Präsident Felix Hufeld und die Exekutivdirektorin für Wertpapieraufsicht, Elisabeth Roegele, die BaFin verlassen, wie mitgeteilt wird. Erst am 27. Januar 2021 wurde ein Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht wegen des Verdachts des Insiderhandels bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt. Der Beschäftigte hatte am 17. Juni 2020 strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard AG verkauft. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...