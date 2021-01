REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Corona-Impfung:

"Die Bundesregierung hat sich mit vollmundigen Versprechen in die Falle manövriert. Noch schlimmer ist aber, dass Gesundheitsminister Spahn und die Kanzlerin viel zu lange die Lage schöngeredet haben und die Schuld an der Impf-Misere anderen zugeschoben wurde, statt nach Lösungen zu suchen. Die Kooperation von Pharmakonzernen, um mehr Impfdosen zu produzieren, der Abbau von Bürokratie, um die Prozesse zu beschleunigen, all das sind Themen, die nun auf dem Gipfel am Montag diskutiert werden müssen."/yyzz/DP/he