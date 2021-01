FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Wirtschaft:

"Gute Nachrichten können wir in diesen mühsamen Corona-Zeiten dringend gebrauchen. Heute gibt es gleich drei: Trotz der tiefen Rezession hält sich die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Grenzen. Die Steuereinnahmen brechen nicht so stark ein wie befürchtet. Und die Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 trotz des Lockdowns sogar gewachsen, wenn auch nur um 0,1 Prozent. Doch die Bundesagentur für Arbeit beklagt, dass alle Mühen dahin sind, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu senken. Zudem haben insbesondere Minijobber ihre Arbeit verloren. In jeder Beziehung ist die Corona-Krise längst nicht überwunden. Gelegentliche gute Nachrichten tun gut. Aber wir brauchen noch einen langen Atem."/yyzz/DP/he