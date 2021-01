Wie Joe Biden Impact-Investments pusht

Joe Biden wurde am 20. Januar als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Bereits im Wahlkampf waren in einigen Bereichen deutliche Unterschiede zur Politik seines Vorgängers Donald Trump sichtbar geworden. Besonders deutlich werden diese Unterschiede in der Umwelt- und Energiepolitik.

Joe Biden macht den Weg frei

Entsprechend vollgepackt war Bidens erster Arbeitstag mit der Unterzeichnung von Verordnungen, die einige der wichtigsten Maßnahmen Trumps rückgängig machten.

Dazu gehört der Baustopp des milliardenschweren Pipeline-Projekts Keystone XL, das unter anderem Öl aus Kanada bis zum Golf von Mexiko transportieren soll.

Das Projekt wurde von Umweltschützern stark kritisiert, da das kanadische Öl aus Teersanden in der Provinz Alberta gewonnen wird. Diese Förderung wird für große Umweltschäden verantwortlich gemacht. Die zweite große Verordnung im Umweltbereich betraf die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen.

Ruhiges Anlegergewissen

Im Wahlkampf hatte Joe Biden damit geworben, dass die Regierung unter ihm massiv in umweltfreundliche Technologien investieren würde, um auf diese Weise neue Jobs zu schaffen. Daher wurden auch bei Anlegern hohe Erwartungen in Bereichen wie Wind- und Sonnenenergie oder Elektromobilität geweckt.

