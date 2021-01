Am Montag dürfte es für die Aktie von Heidelberger Druck sehr wahrscheinlich holprig werden. Denn am Freitag nach Börsenschluss musste das Unternehmen eine Meldung absetzen, die den Fahrplan zur weiteren Restrukturierung durcheinanderbringt, zumindest kurzfristig. Denn wie das Unternehmen mitteilte, ist der Verkauf der Gallus-Gruppe an den Schweizer Maschinenbauer BenPac gescheitert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...