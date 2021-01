Der US-Autobauer General Motors macht Nägel mit Köpfen. Schon in 14 Jahren will der Konzern den Verbrenner beerdigt haben. Damit bereitet sich GM auf schärfere politische Vorgaben vor. Ab 2035 will der US-Autoriese General Motors (GM) weltweit nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anbieten und komplett auf Verbrenner-Technologie verzichten. Bis 2040 will der Konzern insgesamt CO2-neutral werden. Konzernchefin Mary Barra erklärte dazu am Donnerstag, dass sich GM "Regierungen und Unternehmen rund um den Globus bei der Arbeit für eine sicherere, grünere und bessere Welt" anschließen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...