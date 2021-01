Unterföhring (ots) - "Danke Euch! Ihr habt uns endlich echte Familienunterhaltung zurück gebracht!" twittert "Wetten, dass..?"-Erfinder und Moderator Frank Elstner und adelt Joko Winterscheidt und seine neue Show WSMDS.Gute Nachrichten für Show-Legende Frank Elstner und die ProSieben-Zuschauer: Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" geht noch in diesem Jahr weiter. ProSieben beauftragt von der Quizshow mit dem außergewöhnlichsten Gewinn im deutschen Fernsehen beim Produzenten Florida Entertainment eine zweite Staffel.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Für Joko ist es vielleicht die dümmste Show-Idee, die er je hatte, für ProSieben und vor allem für unsere Zuschauer ist 'Wer stiehlt mir die Show?' geniale und zeitgemäße Familien-Unterhaltung. Danke für diese Show, lieber Joko. Wir alle sind voller Vorfreude auf viele weitere neue Folgen."Joko Winterscheidt: "ProSieben ist sich hoffentlich im Klaren, dass ich wahrscheinlich noch 19 weitere Staffeln brauchen werde, um einmal eine ganze Staffel lang komplett ungeschlagen dazustehen. Aber wie pflegte meine Großmutter schon immer zu sagen: der Krug geht so lange zum Brunnen bis er quizzt."Im Staffelfinale (Dienstag, 20:15 Uhr) wird Schauspieler Elyas M'Barek sein Moderationsdebüt auf ProSieben geben. Er hat die Show am Dienstag von Thomas Gottschalk gewonnen. In "Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" treten Palina Rojinski, Joko Winterscheidt, Thomas Gottschalk und Wildcard-Gewinnerin Anna gegen Elyas als Quizmaster an."Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" - Dienstag, 2. Februar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4826159