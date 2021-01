Die ausgeweitete Konsolidierung im DAX hatten wir schon in der Vorwoche besprochen, sie dauert nun länger an und baut die Gefahr ein, auch zur runden 13.000 zu laufen. Welche Marken stehen im Fokus der neuen Woche? Der Monatswechsel im DAX findet nun an einer wichtigen Unterstützung statt. Im Januar dominierten die Widerstände auf der Oberseite. Zum Wochenstart gab es noch die Hoffnung, schnell wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...