Köln - Im ersten Sonntagsspiel des 19. Spieltags der Bundesliga hat der 1. FC Köln 3:1 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Die Kölner verlassen damit die Abstiegsränge und klettern auf den 14. Platz.



Bielefeld rutscht unterdessen auf Relegationsrang 16 ab. Die Gastgeber erwischten am Sonntag den besseren Start in die Partie. Marius Wolf brachte sie bereits in der zehnten Minute in Führung. Im Anschluss ließen die Kölner die Gäste das Spiel machen.



Sie blieben aber selbst effektiv vor dem Tor - Wolf verwertete in der 28. Minute auch die zweite echte Chance und sorgte so für die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel blieben die Bielefelder bemüht, aber spielerisch zu limitiert. Stattdessen traf Elvis Rexhbecaj in der 63. Minute für die Hausherren und sorgte somit für die Vorentscheidung. Bielefeld fehlten die Mittel, um den großen Rückstand noch aufzuholen und noch einmal für Spannung zu sorgen.



Der einzige Treffer der Gäste in der 73. Minute durch Sergio Córdova war lediglich Ergebniskosmetik. Für Köln geht es am Samstag in Mönchengladbach weiter, die Arminia ist am Sonntag gegen Bremen gefordert.

