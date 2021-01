Otsu, Japan (ots/PRNewswire) - - Popularität durch Comic-Serie "Chihayafuru" angefacht -Hitzige Kämpfe entfalteten sich auf dem "Tatami"-Mattenboden während der nationalen Meisterschaftsturniere des wettbewerbsfähigen Karutas (Kartenspiels), die am 9. Januar 2021 im Omi-Schrein in der Präfektur Shiga im Westen Japans stattfanden, um die besten nationalen Spieler zu ermitteln - den "Meijin"-Sieger (Meister) der Männer-Division und die "Queen"-Siegerin der Frauen-Division.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI1fl_bS04Um3u.jpgDer ruhige und stille Veranstaltungsort wurde jedes Mal von einer angespannten Atmosphäre erfüllt, wenn der Rezitator ein Gedicht (auf der "yomifuda" oder Lesekarte) aus der "Hyakunin Isshu"-Sammlung (eine klassische Anthologie von 100 "waka"-Dichtern, jeweils ein Gedicht) vorlas. Wenn die Spieler die erste Silbe einer durchschnittlich 17-silbigen ersten Hälfte eines Gedichts auf einem Yomifuda hörten, griffen sie blitzschnell nach der entsprechenden Karte ("Torifuda", Karten für Spieler, die jeweils die zweite Hälfte desselben Gedichts enthalten).Ein israelischer Mann, der den Wettbewerb beobachtete, sagte sichtlich erregt: "Ich hatte das gleiche Gefühl der Spannung wie bei der Anime-Version."YouTube: https://youtu.be/ofaK2nLJEXsFoto1: Spielerinnen, die am Frauenturnier im Omi-Schrein teilnehmen (das Meisterschaftsturnier um den Titel der Königin) (9. Januar 2021)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI2fl_wuCxC4vP.jpgFoto 2: Das Meisterschaftsturnier der Männer um den Meijin (Meister)-Titelhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI3fl_73AVh8Si.jpgFoto3: Die neue Königin Yuri Yamazoe (links) und Meijin Keitaro Kumehara (rechts)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI4fl_3c07r8Cr.jpgFoto4: Zuschauer hören aufmerksam den Kommentaren zu, während sie auf den Bildschirm schauenhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI5fl_LtK43N56.jpgAlle Spiele können auf YouTube angesehen werden:https://youtu.be/D-FUjgT1GOM"Kampfkunst auf Tatami"Beim Wettkampf-Karuta liest der Rezitator eine Yomifuda-Karte nach der anderen vor, während die Spieler darum wetteifern, schnell die entsprechende Torifuda zu ergattern. Es wird als Kampfkunst auf der Tatami bezeichnet, weil es ein gutes Gedächtnis, Konzentration, sofortige Kraft und körperliche Stärke erfordert.In den letzten Jahren hat die populäre Zeichentrickserie Chihayafuru dazu beigetragen, einen Karuta-Boom vor allem bei der Jugend auszulösen, und die Zahl der Spieler aus Übersee ist gestiegen.Foto5: Bild von Karuta KartenYomifuda:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI9fl_gh5I0X1J.jpg Torifuda:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI10fl_5EYW163K.jpgOmi-Schrein, der "heilige Ort" von KarutaDer Omi-Schrein, auch als Omi Jingu bekannt, ist Kaiser Tenji gewidmet, der das erste Gedicht des Hyakunin Isshu verfasste, und gilt als heiliger Ort der Karuta. Zusätzlich zu den nationalen Meisterschaftsturnieren wird jedes Jahr die nationale japanische Karuta-Meisterschaft der Oberstufe am Shinto-Schrein ausgetragen. Außerdem fanden hitzige Wettkämpfe zwischen Spielern aus Japan und dem Ausland statt, als 2019 die wettbewerbsfähige Karuta-Weltmeisterschaft am Schrein abgehalten wurde.Foto6: Omi-Schrein (Stadt Otsu, Präfektur Shiga)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI6fl_u2vFzHc9.jpghttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI7fl_vuipQSds.jpgFoto7: Omi Kangakukan (auf dem Gelände des Omi-Schreins)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202101199945/_prw_PI8fl_6T7Eknv0.jpgPressekontakt:Yuko SandaAbteilung ÖffentlichkeitsarbeitRegierung der Präfektur ShigaTel.: +81-77-528-3041 (direkt)E-Mail: koho@pref.shiga.lg.jpOriginal-Content von: Shiga Prefectural Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082746/100864353