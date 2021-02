Osnabrück (ots) - Bislang 3,7 Milliarden Euro Corona-Hilfen an 193.738 Soloselbstständige ausgezahltAntwort des Arbeitsministeriums - Linkspartei fordert AufstockungOsnabrück. Der Staat hat bis Ende Januar 3,7 Milliarden Euro an Corona-Hilfen für Soloselbstständige ausgezahlt. 193.738 Soloselbstständige haben Geld erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt. Zur konkreten Anzahl der Anträge lägen allerdings keine Daten der Bundesländer vor, heißt es in der Antwort.Die Linkspartei kritisierte die Unterstützung als unzureichend und zu kompliziert. "Viele Soloselbstständige fallen noch immer durchs Raster, sodass sie leer ausgehen", erklärte Linken-Sozialexpertin Sabine Zimmermann im Gespräch mit der "NOZ". "Soloselbstständigen muss endlich schnell und zielgerichtet geholfen werden", sagte sie. "Wir fordern einen unbürokratisch ausgezahlten fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von monatlich 1.200 Euro, zusätzlich zur Kompensation der Betriebskosten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4826447