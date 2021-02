Der Bitcoin ist in den vergangenen Monaten auf der Gewinnerstraße. Doch die Anlegerstruktur macht Goldman Sachs offenbar Sorgen. Um die Preise am Kryptomarkt zu stabilisieren, müsste sich hier einiges tun, so ein Experte des Bankhauses.? Kryptomarkt ist zunehmend reifer geworden? Anteil der institutionellen Anleger immer noch gering? Mehr Geld von Finanzprofis würde Schwankungen geringer machenDass die älteste Kryptowährung der Welt beim Preis jüngst neue Rekordmarken erreicht hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...