STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu Proteste in Russland

Verblüffend, aber wahr: Wladimir Putin zeigt Schwäche. Am Sonntag gingen in Russland wieder Zehntausende auf die Straße, um ein Zeichen gegen Korruption und Willkürherrschaft zu setzen - und die Freilassung von Alexej Nawalny zu fordern. Der 44-Jährige dient als Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Unzufriedenen, vor allem der Jungen. Dagegen wirkt Putin ratlos. Angesichts der Proteste fällt ihm nichts anderes ein, als schwer bewaffnete Sonderpolizisten aufmarschieren zu lassen, die brutal auf Menschen einprügeln und sie wahllos wegsperren. Die sonst so ausgefeilte Steuerung des politischen Prozesses über mediale Manipulation versagt fast vollständig. Wenn nicht alles täuscht, hat die Zarendämmerung begonnen./be/DP/zb