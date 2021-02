TAGESVORSCHAU: Termine am 01. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 01. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

09:30 CHE: Julius Baer, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

08:00 TUR: Markit/ISO Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 12/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 12/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Veranstaltung Eröffnung des ersten Schnellladeparks im Rahmen des Projektes "Fast Lane-BW" mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), EnBW CEO Frank Mastiaux und Tank&Rast CEO Peter Markus Löw 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Bund-Länder-Fachgespräch zur Impfstoffversorgung (Videokonferenz) + anschließend gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Michael Müller und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder DEU: Verkündungstermin in einem Prozess um Mietzahlungen in der Corona-Krise, München °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi