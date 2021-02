Der amerikanische Industriekonzern Moog Inc. (ISIN: US6153942023, NYSE: MOG.A) wird am 1. März 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 12. Februar 2021). Damit zahlt das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar Gesamtdividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 73,87 US-Dollar (Stand: 29. Januar 2021) entspricht das einer ...

